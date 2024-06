La física de moda, Alba Moreno, radiografía el peligro que hay tras el debate de ciencia y conspiración de Jordi Wild

La estudiante de física y una de las creadoras de contenido sobre ciencia con más seguidores en Instagram, Alba Moreno (@fisicamr) ha dado uno de los discursos más prometedores acerca del próximo y comentado debate "ciencia contra conspiración" que se llevará a cabo el próximo 28 de junio en el pódcast 'Wild Project' de Jordi Wild.

Lo ha hecho en otro pódcast, 'La Placita Amarilla', presentado por Darío, Marcos y Víctor, tres amigos de Fuengirola (Málaga), encargados de preguntarle acerca del debate. "Lo que me hace pensar ese tipo de debates es que no se está tomando la ciencia en serio, porque si fuese así y se tomase como algo absoluto, que es lo que es, no daría pie a debate, ¿no?", ha afirmado.

"Si tú le das visibilidad a ese tipo de personas que lo único que hacen es desinformar, más gente los va a escuchar y se lo va a replantear, porque un espectador promedio no se va a poner a contrastar la información que está viendo", ha expresado.

En este sentido, ha proseguido explicando que el que no sepa sobre ciencia y ve ese tipo de vídeos, se lo acaba creyendo, por lo que se "expande la desinformación". "Estas personas se hacen virales en internet, ya sea por la coña o por graciosos que son y con esto ya les das visibilidad y le haces viral", ha afirmado.

Han acabado haciendo un pequeño debate en el que la física ha estado diciendo que no cree que sea bueno el hecho de enfrentar ambas posiciones: "No puedes hacer un debate justo si los dos grupos de personas no están en el mismo nivel, haces un debate de algo de lo que no hay debate". El discurso completo se encuentra en el vídeo publicado por el propio pódcast a TikTok (@laplacitaamarilla):