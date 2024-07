La forma en que una española traduce ese texto del inglés de LEGENDARIA

La usuaria de TikTok @beaatrixsm_ ha publicado una conversación con su amiga, a la que le ha pedido como un favor si le podía traducir un texto en inglés que no lo graba entender. Las amigas están en las buenas y en las malas y por eso esta no ha sido la excepción, pero el resultado ha acabado siendo legendario.

Este es el texto en inglés que debía traducir: "Perfect Bea... We will chat tomorrow after 5.30 pm Ireland's hour. This is my family home, therefore my daughter and a tenant lives in at the moment and you vill have your own woom iw an ensuit".

Esta es la traducción que ha hecho: "Ah, ¿no lo entiendes? No te preocupes, yo te lo traduzco. Dice: "Perfecto Bea, mañana hablo contigo por la tarde a las cinco y media mic asa se llama Irlanda 'house', bueno, se llama Irlanda. Esta es mi familia casa, transformer, mi padre, vive el momento. Tú estás en tu suit".

El vídeo ha generado más de 134.000 visualizaciones y 6.000 'me gusta', además de los 150 comentarios: "Empezó bien y tenía esperanzas". "Me ha hecho el día", ha afirmado el usuario @astley_14.