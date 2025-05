Piden la cuenta, el total es de 878,70 euros, les faltan 3 céntimos y lo que hace el dueño provoca tantas críticas como aplausos

Lo que ha hecho el dueño de un restaurante cuando vio que a unos clientes que se gastaron más de 870 euros les faltaban tres céntimos para pagar la cuenta ha provocado un intensísimo debate en las redes sociales.

Todo ello después de que la popular cuenta SoyCamarero se haya hecho eco del escrito que uno de los usuarios ha dejado en una de las principales plataformas de valoración.

"Mi experiencia con un grupo de 18 amigos. Estuvimos muy a gusto, con un ambiente bien, la cena bien, excepto el postre que faltaba chocolate. Y después de la caja que hicimos de 870,70 vinieron a reclamarnos 0,03 céntimos que nos faltaban. Nos parece vergonzoso, la verdad", se lamenta ese cliente, que pone al restaurante en cuestión tres estrellas sobre cinco posibles.

Entre las opiniones que ha generado ese hecho hay de todo: quienes creen que el hostelero hizo muy bien y quienes le acusan de haber tenido un detalle muy feo con los comensales.

"A mí me reclaman 3 céntimos en una cena de 880€ y no vuelvo a ese sitió jamás", sentencia una persona. "¿Después de casi 900 € hay que dejar propina? ¿Es que a los camareros no les pagan? Y reclamar 3 céntimos me parece el colmo", señala otra persona en la misma línea.

En el otro extremo, un usuario critica a los clientes: "Si faltaban tres céntimos en la cuenta lo único que queda claro es que encima no dejaron ni propina". "Yo no los hubiese reclamado pero si tú vas a Zara o a cualquier otra tienda que no sea hostelería, tienes que pagar el precio justo de lo que has comprado, si el local no lo reclama pues hay que agradecerlo pero si lo reclama también está en su derecho, ya que es lo que se ha consumido", subraya otro.

Otros, en cambio, creen que ninguna de las dos partes actuó bien: "El restaurante está en su derecho de reclamar los tres céntimos. Obvio. Pero coño, entre 18 y no tenían para dejar entre todos aunque fueran 10 de propina? Y por otro lado, reclamas 3 céntimos, ¿en serio? Es que mal por las dos partes".