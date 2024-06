La gente está corriendo a comprar esto de 1,99 euros de Lidl: millones de personas lo han visto ya

El supermercado Lidl ha conseguido desatar la locura en las redes sociales gracias a un producto que ha puesto a la venta por 1,99 euros y que está arrasando porque ha desbloqueado un recuerdo de la infancia de una generación.

El furor se ha generado después de que el popular usuario Mario Baeza subiera a TikTok un vídeo probando el artículo en cuestión: la versión en helado de los conocidos caramelos Pez.

En el vídeo, que en dos días supera ya los dos millones de reproducciones, Baeza dice: "Me he venido a Lidl porque una seguidora me ha dicho que han sacado los caramelos Pez, los de pequeños, pero en versión helado".

Al encontrarlos, exclama: "A ver: no, no me lo creer. ¡Es que además están en versión fresa! Es que ni me voy a esperar a llegar a casa. Los voy a abrir aquí, ahora mismo, en el coche".

El usuario admite que le ha sorprendido el precio "porque cada caja cuesta 1,99 y vienen cuatro". "No me lo puedo creer, pone Pez", celebra antes de probarlo y dar su veredicto: "A mí no me sabe como el caramelo original. Está bueno, pero pensaba que iba a saber más".

"Vamos ahora con los de limón. Este de limón sí que me sabe más, me sabe un poquito más, no es que sea algo exagerado", sentencia.

"Me ha hecho gracia, me ha desbloqueado un recuerdo de la infancia. Supongo que los caramelos los seguirán comercializando, pero hace mucho que no los veía", admite.