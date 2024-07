La imagen de Guardiola en Wimbledon da la vuelta al mundo, pero algunos se han fijado en lo de atrás

La presencia de Pep Guardiola en el partido de Wimbledon en el que Sasha Zverev venció al británico Cameron Norrie se ha convertido en noticia en todo el mundo, hasta el punto de que la BBC le ha dedicado informaciones y el propio tenista dirigió unas palabras al entrenador español.

Pero a algunos les ha llamado la atención otra imagen. En algunas fotografías que tenían como protagonista a Guardiola, justo detrás de él una mujer se levantaba y saludaba, al mismo tiempo que el exfutbolista.

Muchos de quienes se han fijado en esa instantánea se han preguntado quién era esa otra protagonista. Como la propia cuenta de Wimbledon se ha encargado de explicar, se trata de Leah Williamson, futbolista inglesa que juega en el Arsenal y que ha sido nombrada Oficial de la Orden del Imperio Británico.

La presencia de la capitana de la selección inglesa en Wimbledon ha extrañado a quienes no la conocen en España, pero en Reino Unido no ha sorprendido en absoluto. De hecho, ha sido una imagen destacada en la revista Hello!.

Su presencia, eso sí, pasó algo más desapercibida que la de Guardiola, al que incluso Zverev dedicó algunas palabras tras su victoria: "Para mí, Pep Guardiola, una leyenda del fútbol... Cuando le vi, me puse muy nervioso. Si estás cansado del fútbol, puedes entrenarme a mí cuando quieras".