La inconmensurable respuesta de Antonio Resines en 18 segundos a quienes dicen que la inmigración es una lacra

El actor Antonio Resines ha dado una contundente respuesta en sólo 18 segundos a todos aquellos que denuncian que la inmigración es "una lacra".

En unas declaraciones recogidas por Cinerama, Resines es tajante: "Los grupos sociales y políticos que de verdad piensan que lo de la inmigración es una lacra para este país... iba a decir que son gilipollas. Pues sí".

"O no han estudiado o no tienen ni idea. Si aquí en España no hubiesen inmigrantes, si no existiesen los inmigrantes, esto no funcionaba. Así de claro. Hay cuatro millones de gente que hacen los trabajos peores de este país", ha remarcado.

No es la primera vez que Resines alza la voz en asuntos sociales. De hecho, suele manifestar su apoyo absoluto a la sanidad pública, sobre todo después de estar ingresado muy grave por el Covid.

"Por eso, cuando alguien me dice que por qué apoyo la sanidad pública digo: 'Porque soy una persona normal, no un gilipollas como tú'. De esa gente, que había 60 y tantas personas, salvaban vidas pero como... Desgraciadamente murió mucha gente", ha rematado", ha afirmado en alguna ocasión.