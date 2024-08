La lección que ha tenido que aprender un argentino sobre las monedas en España

El usuario de TikTok Vaco, conocido como @vacofran y con más de 2,3 millones de seguidores, es un argentino que vive en España y que ha hecho un vídeo sobre cómo le está costando adaptarse al nivel de precios de aquí.

"Tengo 100 dólares, 20 euros y 200 pesos, que valen como un céntimo", comienza diciendo, antes de mostrar su sorpresa porque en España las monedas tenga valor, ya que hay de 50 céntimos o de 1 y 2 euros.

"Me sigue sorprendiendo como usan las monedas. Tengo 5 euros, pago y me dan todo monedas y pienso que no valen nada. Por ejemplo, se me cayeron seis euros en casa y pensaba en no buscarlos pero es que sí que valen", afirma.

"Existe la moneda de un céntimo, de 50 céntimos y en pocas monedas pequeñas juntas 200 pesos argentinos", añade.

Entonces ha contado que los primeros días se gastó mucho más dinero del que podía: "Fue todo diversión, me gasté 150 euros en ropa y todo divino. A medida que van pasando los días me quedé sin dinero porque pienso que está todo muy barato y no, es tu mente el problema".

"Un agua digo 2 euros y por mi perfecto y son dos euros, pero son 3.000 pesos argentinos, el Starbucks 5 euros. La otra vez me habían cobrado nueve euros, le di 10 y le dije que se quedara la vuelta y me contestó que no, que me lo devolvía. Para mí ese euro es como un peso y no, son 1.800 pesos", asegura.

Finalmente hace una reflexión: "Unas zapatillas son 70 euros, una sudadera son 40 euros y pienso 'es barato, pero no'. He aprendido que las monedas sirven y que es en euros, que es mucho más caro".