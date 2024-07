La modelo Lucía Rivera da una réplica de 10 a quien le dice al ver su cuerpo que se coma un cocido

La modelo Lucía Rivera ha dado una respuesta tan inesperada como contundente a todos aquellos que, al ver sus fotos en bikini, le suelen decir que tiene que comerse un "buen cocido", como forma de expresar que, en su opinión, está demasiado delgada.

En un mensaje en la red social Threads, Rivera ha escrito: "Una cosa, lleváis años diciéndome que me haga un cocido, y me hace gracia porque es mi comida favorita y seguro que como más cocido que cualquier@ que me lo diga".

"Cocido it’s my life ok? Cocido y pilates, gracias por existir. Acepto cocidos a domicilio si estáis tan preocupad@s por mi alimentación", zanja la modelo.

No es la primera vez que la modelo decide hacer frente a todos aquellos que se meten con ella por si físico.

Ya hace unos años optó por replicar a comentarios del tipo "esta chica no me come nada" y para ello subió una foto a sus stories de Instagram tomándose un batido bien cargado junto a ese mensaje que le habían dejado.