La papelera para colillas que ha colocado un pueblo de Soria es, simplemente, una GENIALIDAD

Unas papeleras para tirar colillas que ha colocado en las calles el Ayuntamiento de Almazán, en Soria, están triunfando porque son, simplemente, una genialidad.

La imagen la ha subido a X el usuario @itineratur, que ha alabado fuertemente la iniciativa. "Intento saber de marketing, de hecho me dedico a ello, pero hay cosas que no ves venir", admite.

"Esta foto es la prueba de que el mundo online ha penetrado en todos los estratos del día a día. Que nadie es realmente experto en marketing. No existe tal cosa. Y que hay más marketing en una papelera de un pueblo de Soria que en cien campañas", señala.

La papelera en cuestión tiene dos agujeros para introducir las colillas junto al mensaje: "Vota. La tortilla de patata....". Y en un lado está "con cebolla" y en otro "sin cebolla". Para votar, hay que tirar la colilla al lugar correspondiente.

Por la cantidad que hay en cada uno, el peculiar referéndum lo va ganando claramente la opción "con cebolla".

En las reacciones, un usuario sentencia: "Me parece una estrategia genial, pero igual la podrías conceptualizar. La estrategia también demuestra que la mayoría de la gente es normal porque prefiere la tortilla de patatas con cebolla, o que a los sincebollistas no les gusta votar o que no fuman".