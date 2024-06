La periodista Gemma Herrero cuenta lo que le pasó a su hermano en la final de la Champions

La periodista Gemma Herrero (@gemmaherrero) ha contado a través de su cuenta en la red social X una pasmosa anécdota que ha vivido su hermano durante su asistencia a la final de la Champions, que ha tenido lugar este fin de semana en Londres.

Según ha contado Herrero, su hermano decidió ir a apoyar al Real Madrid durante la celebración de la final de la Copa de Europa, que se jugaba contra el Borussia Dortmund en el estadio de Wembley.

Pero al parecer su hermano no fue el único conocido de la periodista que decidió acercarse a la capital inglesa para ver como el Real Madrid se hacía con la decimoquinta Champions de su historia, ya que, una vez allí, se encontró con el exnovio del instituto de Herrero.

Pero la sorpresa no acaba aquí, porque lo realmente sorprendente de la historia es que el hermano descubrió que el chico que fue el primer amor de su hermana hace ya bastantes años está actualmente casado y con varios hijos con una mujer que se llama exactamente igual que la periodista: Gemma Herrero.

"Mi hermano se ha encontrado en la final de Londres con mi novio del instituto que se casó y tiene varios hijos con una Gemma Herrero que no soy yo. Lo tenía que contar, mari", ha explicado la periodista en tono divertido.

Como no podía ser de otra manera, la noticia ha causado furor, despertando divertidas réplicas entre los tuiteros: "¿Pero sabe que no eres tú? Mira que los hay despistados, eh"; "'La otra yo' esta tarde a las 17 en Antena Tres" o "No me digas más: como muestra de amor se tatuó tu nombre y tu apellido, y ya no le quedaba otra, ¿verdad?".