La Policía Nacional sube fotos con aficionados de España: sí, el que sale es justo quien parece

La Policía Nacional se ha unido al entusiasmo que ha provocado la selección española de fútbol en esta Eurocopa y ha publicado en las redes sociales algunas imágenes de agentes del Cuerpo acompañando a aficionados que se han desplazado a Berlín para ver la final.

"El servicio en el #aeropuerto tampoco descansa 👮, sobre todo ahora con la llegada de los aficionados españoles", ha escrito la Policía en su mensaje.

Lo curioso es que uno de esos aficionados que aparecen ahí está lejos de ser un animador anónimo: se trata del legendario Manolo el del Bombo.

Hace unos días, el conocido aficionado ya dejaba caer su esperanza de que alguien le costease el viaje a Berlín.

"Espero que la Federación se entere y que me llamen para ir viernes o sábado. Estoy aquí en el pueblo y no puedo ir. He estado en siete Eurocopas y en diez Mundiales. Espero que se enteren y me llamen para poder ir el sábado con las familias de los jugadores, como ya he hecho otras veces", dijo.

Hace unos años, la Policía le dio una alegría a Manolo, al recuperar el bombo, que le habían robado.

Entre lágrimas, Manolo explicó al programa Carrusel Deportivo de la Cadena SER en 2017 cómo le fue sustraído su bombo.

"Ya no es lo que me han robado, es que me han operado hace cuatro meses y este disgusto...", comentaba sin poder aguantar la emoción. Pero luego, gracias a la Policía, todo quedó en un susto.