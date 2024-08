La queja de la diseñadora Ane Mendinueta por cómo la han llamado después de que María Pombo use su ropa

La diseñadora Ane Mendinueta, dueña de la marca de ropa A.M to P.M, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok (@anemendinueta) contando con indignación cómo se ha referido a ella un periódico local.

La situación se ha originado cuando la conocida influencer María Pombo ha subido una publicación a sus redes sociales enseñando un top de la marca de Mendinueta, algo de lo que se ha hecho eco el diario Noticias de Navarra.

Pero el problema ha venido con cómo el periódico ha mencionado a la diseñadora en el titular de su noticia, refiriéndose a ella como "la pareja de un jugador de Osasuna", algo que ha enfadado a la empresaria.

"A un medio local de mi provincia no se le ha ocurrido mejor titular que este: 'La 'influencer' María Pombo luce la marca de la pareja de un jugador de Osasuna'. ¿De verdad creéis que este es el titular que tiene que tener esta noticia?", ha censurado.

"Aquí lo importante es que un referente a nivel nacional e internacional como María Pombo ha decidido apostar por una marca local hecha en Pamplona, por Ane", ha manifestado, señalándose a ella misma.

"Por Ane, no la pareja de nadie. O sea, soy yo la que lleva currado un año entero en esta marca, qué importará que mi pareja sea futbolista o que sea mecánico. De verdad, ya está bien de siempre hacer de menos a las mujeres", ha criticado la diseñadora.

"Es que estoy harta, este no es el tipo de noticias que tendríamos que estar leyendo ni yo, ni otras mujeres. Lo importante es que aquí una mujer emprendedora ha logrado algo muy importante. De verdad, dejemos a un lado de quién es pareja o no, no es importante", ha concluido Ane.