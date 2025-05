Muestra en imágenes qué pasa si pides aceite de oliva en una cafetería de EEUU: los españoles reaccionan al unísono 

Margalida Crespí, recordada por sus múltiples medallas en natación sincronizada, ha mostrado en imágenes lo que pasa cuando pides aceite de oliva en una cafetería de Estados Unidos.

En una publicación de TikTok, Crespí explica que lleva ocho años en aquel país y que cada vez que pide aceite de oliva se lo sirven en una especie de cubitera de plástico.

"Aquí no existen las aceiteras porque no se usa tanto. Pero es que no creo que sea sólo aquí. Yo recuerdo viajar cuando competía por el norte de Europa y utilizan mucho las salsas para ensaladas y no el aceite de oliva. Entonces creo que es normal esto. Si mi madre lo ve...", explica.

En las reacciones, los españoles han respondido de forma unánime: el líquido que muestra Crespí tiene un color demasiado extraño para ser aceite de oliva.

"Ese aceite no ha estado ni cerca de una oliva", dice una persona. Otro apunta: "Qué color más raro ese aceite de oliva no😂😂😂". Y otro más: "Eso no es aceite de oliva... qué color tan raro".