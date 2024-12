La rajada de Millán Salcedo contra Flo: nunca nadie había dicho nada parecido

El cómico Millán Salcedo, conocido en España por Martes y Trece, el dúo que formó con Josema Juste, ha concedido una contundente entrevista en Vanity Fair donde ha hablado de algunos de los momentos que han marcado su carrera, de su presente profesional y hasta de Florentino Fernández.

Hace casi 30 años que Martes y Trece acabó pero es inevitable que le pregunten por uno de los dúos más famosos de la historia de España. Sobre su separación ha afirmado que el detonante fue "la saturación".

"Pasábamos 24 horas al día juntos: viajando en coche, quedándonos en hoteles... Además, él y yo no teníamos nada que ver. En realidad nunca tuvimos nada que ver, pero, por lo que sea, siempre se producía el milagro del teatro, de la escena", ha señalado el cómico, que estrena ahora un show llamado Preguntamelón.

Durante la entrevista ha dejado varias perlas, algunas de ellas dirigidas a Josema Juste, que en alguna ocasión ha señalado que eran compañeros pero no amigos: "No me gustó nada cuando Josema dijo que nunca habíamos sido amigos, y así se lo dije a él. Claro que éramos amigos, ¡muy amigos! Y de hecho teníamos la misma peña de amiguetes. Así era cuando yo estaba en la escuela de arte dramático, donde conocí a Fernando Conde".

Pero lo que nadie esperaba era este comentario sobre Florentino Fernández, conocido como Flo, con el que tuvo un espectáculo después.

"Él dice que estudió arte dramático, pero no es cierto. Como tampoco es cierto que decidimos cortar con el grupo de mutuo acuerdo. Josema quería seguir estrujando el limón. De hecho, después de que yo cortara, porque fui yo quien lo hizo, él montó un dúo con Flo [Florentino Fernández], porque pensó: 'Pues ahora llamo a otro gordo y feo y me lo sigo llevando crudo'. Pues no, porque puede que yo sea el gordo y el feo del grupo, pero tengo talento, cosa que no tiene Flo", ha afirmado.

Sobre una hipotética vuelta de Martes y Trece, Millán Salcedo ha señalado que eso no va a pasar y que ya ha rechazado alguna que otra oferta: "A Josema y a mí nos han ofrecido un cheque en blanco a cambio de hacer un programa televisivo de Fin de Año, pero yo dije que no. Mi representante me quería matar, ¡pero es que no hay química entre nosotros!".