La reacción de su hijo al descubrir lo que está pasando al despertarse es oro: "No me estoy enfadando pero..."

Como cada octubre, la madrugada de este sábado al domingo toca atrasar los relojes porque a las 3:00 volverán a ser las 2:00. La buena noticia es que con este cambio se podrá dormir una hora más, y a partir de entonces notaremos que el sol saldrá antes, pero también anochecerá antes.

De hecho, alguno ya se está percatando del cambio. Así lo ha mostrado la cuenta de X @ymuchosmemes, que ha arrasado en la red social al publicar la reacción de su hijo al comunicarle de lo que se ha estado percatando durante los últimos días.

"Mi hijo: Mamá, nos estamos equivocando en una cosa muy importante. Yo: Cuéntame. Mi hijo: No me estoy enfadando pero hace unos días que me despiertas y es DE NOCHE, sabes? Y no me está gustando", ha contado que le ha dicho su hijo.

Además, ha concluido: "Niños descubriendo las estaciones y los cambios de hora". La publicación ha acumulado en un día más de 13.000 me gusta y multitud de reacciones.