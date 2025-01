La respuesta de un alumno en un examen de Literatura impacta a muchos: es para pensar

La respuesta de un alumno en un examen de Literatura está impactando a una multitud de personas y generando dos tipos de reacciones: las de quienes se lo toman a cachondeo y las de quienes llaman a hacer una reflexión sobre el estado de la enseñanza en España.

La imagen la ha subido la red social X el usuario @pizarraytiza junto al mensaje: "LOMLOE DLXVII". Y en el escrito del alumno en cuestión se puede ver que ha tratado de escribir el nombre de Ramón María del Valle-Inclán.

Pero, por lo que se desprende de lo que ha puesto, sólo conocía al escritor de oídas, porque ha escrito, literalmente: "Bagin Clank". Si se deduce que se refiere a Valle-Inclán es simplemente porque al lado figura el nombre de una de sus obras más célebres, Luces de Bohemia.

Para rematar el asunto, el alumno ha añadido un mensaje al lado del nombre, pero le faltan dos tildes: "No sé cómo se escribe".

"A ver, la culpa del profe que no conoce a Bagin Clank, el tiktoker más famoso de su generación que está a punto de grabar la sesión 63 con Bizarrap", dice una persona en los comentarios.

"Siendo de Bohemia las luces, Bagin Klank suena mucho más a checo, no hay duda", añade otro. Y otro: "Si no es porque a continuación pone Luces de bohemia no habría sabido a quién se refería".