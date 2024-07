La respuesta de esta influencer a los sonados vídeos de Roro: no es lo que muchos piensan

La influencer Fabiana Sevillano (@fabiana.sevillano) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok en el que reacciona de manera divertida a los conocidos vídeos de la tiktoker Roro (@roro.bueno).

En el vídeo, que ya lleva cuatro millones de visitas y 503.000 me gustas, la creadora de contenido le ha hecho una petición pública a Roro en tono bromista, rogándole que deje de hacer esos vídeos dedicados a cumplir los deseos de su novio Pablo.

"Deja de actuar como estás actuando porque ahora todos los Pablos, toda la comunidad de los Pablos, por culpa de tus videitos, se creen que todos merecen una Roro. Y tía, ni un huevo sé hacer", ha manifestado la influencer.

"¿Tú sabes lo que le apetece a mi Pablo? Unas Jordan. Cinco meses pidiéndome unas Jordan y ni un calcetín le he dado", se ha quejado Fabiana, haciendo referencia a su novio, que también se llama Pablo.

"Es que en qué momento tía... ¿Qué te da Pablo a ti para darle tú tanto a Pablo? ¿Tanto se merece, tan bueno es Pablo?", ha preguntado de forma retórica la creadora de contenido en el vídeo.

"Yo me acuesto todos los días rezando porque a tu Pablo no le apetezcan unas Jordan, porque el día que tú subas un vídeo diciendo 'hoy a Pablo le apetecían unas Jordan' y tú se las hagas desde cero yo me cierro el TikTok y me quito de en medio", ha bromeado.

Para concluir, Fabiana se ha dirigido directamente a Roro con una última demanda: "Yo te digo dos cosas: o paras o me haces las Jordan a mí y me las envías a mi casa. Fin. Es que me tienes ahogada, a mí y a todas las amigas, primas, hermanas, novias y madres de un Pablo".

En la sección de comentarios, los usuarios no han podido aguantarse las risas y, sobre todo, las chicas han aprovechado para darle la razón a la influencer: "La Roro me va a dejar soltera": "Feliz de que mi novio no tenga redes sociales para ver a la Roro".