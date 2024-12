La surrealista frase que le ha soltado un británico en Londres por ser española: lo nunca visto 

Toros, flamenco y paella. Es, posiblemente, la santísima trinidad de los tópicos españoles en el extranjero. Pero hay veces que hay más. Mucho más.

La usuaria de TikTok @minisgar24, española que vive en Londres, ha hecho una recopilación de frases que le han dicho los británicos allí al saber de dónde es. Y hay una que sobresale completamente del resto porque no es en absoluto habitual.

"A todos nos gustan los toros. Todos vamos a los toros. Lo hacemos por diversión. La decepción que se llevó esa gente cuando yo dije que no... fue brutal. Se escuchó hasta en Murcia", asegura.

Pero hay más tópicos: "Todos bailamos bachata y flamenco. Pues, cari, a mi me encantaría, pero yo la coordinación no la llevo bien. Así que es no".

Y hay algunas cosas aún más surrealistas. Por ejemplo, la usuaria dice que le preguntan si en España existen McDonald's y Burger King. "¿Tú qué crees? Que, bueno, a mí me hicieron esa pregunta y yo me quedé en plan... luego nos quejamos de los estadounidenses de TikTok. Flipa".

Aunque la palma se la lleva el último: "Hueles a vacaciones". "Ese, de hecho, me lo han dicho dos personas y yo creo que es que asocian España con vacaciones y ya por eso. Pero que oye, que piropazo", celebra.