Lanzan un aviso importante sobre las pegatinas de la ITV: cuidado porque muchísimos lo hacen así

Unas imágenes que todos hemos visto más de una y más de dos veces son los parabrisas de los coches repletos de pegatinas de la ITV: esos adhesivos que certifican que el vehículo ha superado la inspección y que muchos conductores van colocando en el cristal como si fuesen trofeos.

Pues ojo: lo correcto es llevar únicamente una pegatina, la última, colocada en la parte superior derecha del parabrisas. Quienes van colocando ahí todas las que van obteniendo, sin quitar las anteriores, están cometiendo un error.

Así lo ha avisado la popular cuenta de TikTok de Autoescuelas Mikel. "Cuando se pasa satisfactoriamente la ITV nos van a dar este distintivo. Este distintivo hay que ponerlo en el ángulo superior derecho del vehículo", explican.

Y advierten: "Y solamente uno. Quiere decir que, cuando ya vayamos pasando más ITVs, tenemos que quitar el distintivo viejo y poner el nuevo".

"No me hagáis esto de poner varios distintivos, porque esto no es correcto. Sólo puede haber un distintivo", insisten.