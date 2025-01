Las flores quedan en el olvido: este es el ramo ideal para enamorar a tu pareja

La tuitera @fxckyoumore ha subido un tuit a su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, enseñando un original ramo que le ha visto a una chica por la calle que la ha dejado completamente encandilada.

“He visto a una chica con un ramo de fuets y quesos (tipo el de la foto). Y solo quiero deciros que el romanticismo no ha muerto", ha publicado la tuitera, adjuntando una fotografía de un ramo con diferentes panes, fuets y quesos de distintas formas.

Un romántico e inusual detalle que no sólo ha sorprendido a la usuaria, sino al resto de la comunidad tuitera, quienes han hecho que la publicación supere ya las 700.000 visualizaciones y 14.000 me gustas.

"Me regalan algo así y pregunto que cuando nos casamos"; "Siempre le he dicho a mi marido que no me regale ramos porque es belleza demasiado efímera, me da pena. Pero uno de estos si lo quiero"; "Estoy embarazada y es el ramo que quiero que me lleven al hospital cuando de a luz", han comentado algunas usuarias.

Además, esta original idea también ha servido para despertar la imaginación de más de un usuario: "Yo no sé si hacerle a mi pareja una tarta de queso de café o, en contra de mi ideología, una torre de croquetas de jamón".