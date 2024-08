Las palabras de Águeda Marqués dan mucho que hablar: se gana el corazón de todos

La atleta española Águeda Marqués se ha ganado el corazón de todos por sus palabras tras correr la final de la prueba femenina de 1.500 metros en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Marqués aguantó como pudo para terminar undécima y con marca personal (4:00:13). Con las piernas cargadas como nunca, la española vio volar a sus rivales a ritmo de récord del mundo. En las entrevistas después de la carrera se mostró impresionada por el ritmo de sus rivales y satisfecha con su actuación en sus primeros juegos.

"Jooodeerrr... ¿es que tú lo has visto? Pero si han pasado al ritmo del 800. Han pasado a 59 creo, yo lo he visto y he dicho...", ha expresado la atleta con total naturalidad. "Iba detrás de Laura, que ha sido bastante inteligente, porque si no yo no acabo hoy", ha afirmado.

La atleta ha señalado que esa era su cuarta carrera del campeonato y "se acabó, yo no puedo más", ha asegurado. "Lo he dado todo, estoy muy contenta, he hecho marca personal, otra vez, y creo que he cumplido. Me hubiera gustado estar en los puestos de finalista, que es hasta el puesto octavo, pero tampoco me voy a enfadar, he hecho muy buen campeonato y estoy muy contenta", ha dicho.

La coletilla final la ha puesto en TVE, donde ha agregado un espontáneo: "Hasta luego, ¡a ver si os pillo o algo!", al hablar de la rapidez de sus rivales.