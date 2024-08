Le cancelan un avión y reacciona al momento: lo que hace va a ser copiado por muchos

El ingenio de la usuaria de TikTok @bonbonreic, una joven barcelonesa que cuenta con más de cinco millones de seguidores, está cautivando a todos los usuarios de la red social de modo y más de uno ya han señalado que van a tomar su idea para resolver situaciones similares.

La joven explica que viajó a Málaga por cuestión laboral en el día y que, cuando estaban embarcando y a punto de pasar la tarjeta, les cancelaron el vuelo. Al final, tuvo una brillante idea para solucionar la papeleta.

"He ido a Málaga por trabajo en un viaje en el día, de 9 a 18 horas. Vamos a subir en el grupo 1, estamos entrando y cuando estaban pasando los primeros pasajeros la tarjeta nos dicen que esperemos un minuto. Entonces, la pantalla por donde estábamos empezando a embarcar empieza a poner Ámsterdam y no Barcelona", explica.

"Nos han hecho ir a donde estaba el otro vuelo. Vamos y pone vuelo cerrado. Por megafonía nos dicen que hay un retraso y que en media hora nos informaban, pero a los 10 minutos ya nos dicen que el vuelo queda anulado y que vayamos a la taquilla a reclamar", añade.

Ella, lo que hace antes de ir a pedir explicaciones, es sacarse el billete en el siguiente vuelo: "Mientras la gente se estaba avalanchando para quejarse, me lo he comprado, así lo he hecho antes que el resto lo hiciera".

"He cogido asiento, me ha costado un dinero, pero es que he escuchado a una mujer que venía en mi vuelo anulado y que estaba comprando el que he pillado y ya no quedaban plazas", ha sentenciado.

Finalmente, acaba diciendo que han preferido que volaran los de Ámsterdam y no los de Barcelona. "Les han priorizado porque supongo que les saldría más caro que se perdiera el suyo y no el nuestro", concluye.