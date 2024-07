Le dejan sin teletrabajar y su reacción es para aplaudir 

Un trabajador al que le prohibieron el teletrabajo se tomó la justicia por su cuenta y decidió eliminarse todas las aplicaciones laborales que tenía en el móvil. Esta es la historia que en su día se contó en Reddit y que ha recopilado el medio Genbeta.

En la publicación original la persona en cuestión comenta que su jefe, a pesar de trabajar en el sector tecnológico y tener la posibilidad de trabajar de forma remota, decidió eliminar el teletrabajo que estaba realizando.

Su respuesta, además de acudir presencialmente a la oficina, fue la de eliminarse la aplicación de Teams de su móvil y desactivarse el correo electrónico, ya que no puede trabajar desde casa.

La historia tuvo un capítulo más cuando trataron de localizarle en horario personal y no laboral: "Mi jefe intentó llamarme por algo urgente anoche y no pudo localizarme. Me preguntó por qué no me había contactar y le expliqué lo que me habían dicho: no se me permite trabajar desde casa".