Le dice a su jefe que le van a dar la baja y su contestación es de lo más inhumano que se ha visto

Un hostelero está causando la indignación generalizada por la respuesta que le dio a una trabajadora que tuvo que ir a urgencias por una otitis y a la que le iban a dar una baja.

Los mensajes que empleada y empresario se intercambiaron por WhatsApp los ha hecho públicos en las redes sociales la cuenta @soycamarero junto al mensaje: "Vaya, qué casualidad...".

En ellos se ve cómo la trabajadora explica: "Acabo de ir a urgencias. Tengo otitis en los dos oídos y amigdalitis. Me han dicho que vaya mañana con el médico de cabecera para que me den un par de días de baja. Te mando foto".

El siguiente mensaje de la empleada es, efectivamente, una imagen del informe médico que acaba de recibir, en el que se aprecia el diagnóstico: otitis bilatral y amigdalitis aguda bacteriana.

En el documento se observa también que le recetan antibióticos, gotas para los oídos, ibuprofeno y reposo de dos días.

La reacción del hostelero tras recibir los mensajes es implacable: simplemente le envía un documento en PDF llamado: "No supera el periodo de prueba".

La reacción ha causado multitud de reacciones de indignación, con muchos usuarios preguntándose si ese comportamiento no es ilegal. Una persona apunta, en cambio: "Primero, no debería haberle mandado el informe médico, porque es privado y no tiene que verlo nadie más que el paciente".

"Segundo, es ilegal despedir a alguien estando de baja, sí. Pero si estaba en periodo de prueba, se escudan en que no se ha pasado y se quedan tan anchos", lamenta.