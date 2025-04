Un camarero cuenta la queja que tuvo una clienta al servirle un carajillo: la situación está dividiendo

El popular camarero y creador de contenido en TikTok @abrigaca, que tiene más de 840.000 seguidores en esta red social, ha publicado un vídeo en el que cuenta una situación que le ha pasado mientras atendía a una pareja en el restaurante en el que trabaja.

"Una pareja han comido en el restaurante y tras los postres, en el café me ha pedido la chica un carajillo de Jack Daniel's. Se lo hacemos, primer el café, luego le añadimos el whisky y ya se lo llevo a la mesa", relata.

Ahí es cuando surgió el imprevisto: "Me pregunta si estaba seguro de si le había echado Jack Daniel's, le digo que sí. Lo huele y total, que le ha gustado y me ha pedido si podía hacerle otro".

"Entonces se lo he hecho, pero para que no hiciera el mismo gesto he cogido el café, la botella y me he ido a la mesa y ahí se lo he echado para que lo viera", prosigue relatando. Este gesto es el que cabreó a la clienta.

"Me preguntó que por qué lo hacía y me dijo que nadie se tiene que enterar que tomaba whisky en el café y que a nadie le importa ni le interesa, que no lo haga más y que es un insulto", afirma el camarero, que le respondió que lo hizo para que no desconfiara de él porque al principio lo había hecho y así lo veía.

Entre las respuestas hay de todo tipo de opiniones, muchos apoyan al camarero y le comentan que hiciera lo que hiciera lo habría hecho mal, mientras que otros son de la teoría de que, como ha repetido, es porque le ha gustado, así que no desconfiaba.