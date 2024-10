Le dicen que la Coca Cola se inventó en España y le basta un minuto para dar una 'masterclass'

El usuario de TikTok @FranyLorelu, administrado por Fran en conjunto con Lore, ha recibido un comentario en forma de pulla en el que le dicen que "el mundo gira alrededor de Espala, con lo listo que son que hasta inventaron la Coca Cola".

Ha respondido a esa queja durante apenas un minuto y le ha bastado para estirar el chicle y dar una 'masterclass' de muchos de los inventos que surgieron en España. "Hombre, la Coca Cola no lo sabía, pero vamos, que no me extrañaría", ha respondido en una primera instancia.

Lo ha dicho por un motivo que deja muy claro justo después: "Porque hemos inventado el sacapuntas, el submarino, el Chupa Chups, la fregona, la silla de ruedas... A ver, que somos los mejores para eso".

Esa afirmación sobre la Coca Cola llega de una tradición oral y se traslada hasta Aielo de Malferit, una localidad valenciana que no supera los 4.500 habitantes. La historia se remonta al 1880 cuando Enrique Ortiz, Bautista Aparici y Ricardo Sanz montaron una destilería.

En poco más de una década acabaron convirtiéndose en proveedores oficiales de la Casa Real. Uno de los tres amigos, Aparici, presentó la "Kola Coca" en Filadelfia (Estados Unidos), a raíz del cual John Stith creó la propia Coca Cola.