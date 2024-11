Le dicen a Serrat que se le ha criticado por cantar en castellano: deja una frase que es una lección

El cantante Joan Manuel Serrat ha dado una respuesta que es una auténtica lección cuando en una entrevista en TV3 le han recordado que hay mucha gente que le ha criticado por cantar en castellano.

"Se me ha criticado por cantar en castellano desde Cataluña y se me criticaba desde Castilla por cantar en catalán. Yo he recibido por los dos lados", ha empezado dejando claro el músico.

"Pero eso es una cuestión... básicamente el problema lo tienen los intolerantes, no lo tengo yo", ha sentenciado Serrat.

En ese momento, el entrevistador le ha hecho ver que, pese a ello, esas críticas tienen que ser dolorosos porque "es tu país, es tu gente".

"En mi país también surgen en determinados lugares gente que quiere colgar a los moros, eh. Quiero decir, que eso es tu país también. No lo sé, Mi país es muy complejo. El país no es unitario en el pensamiento, ni es único en sus sueños, ni siquiera en su lectura de la historia. Un país es muy complicado", ha insistido Serrat.