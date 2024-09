Le dicen a María Garralón si le preocupa el auge de la extrema derecha: deja una frase para recordar

La actriz María Garralón, que muchos asocian a su inolvidable papel de Julia en la serie Verano Azul, ha dejado una potente frase cuando, durante una entrevista, le han preguntado si le preocupa el auge de la extrema derecha.

"Claro que me preocupa. Me preocupa muchísimo. Me preocupa muchísimo porque me parece que es una sinrazón", ha asegurado en la Cadena Ser.

"Es decir, a mí me parece muy bien que cada uno políticamente se sitúe donde más a gusto esté, pero hay cosas de sentido común en las que ya no me vale ser de derechas ni ser de izquierdas, me da lo mismo", ha razonado.

En este sentido, ha preguntado: "¿Cómo que no voy a desenterrar a mi abuelo y darle una sepultura? ¿Por qué?, ¿porque lo dices tú? Es que hay cosas que no hay ni que hablarlas, que no habría ni que hablarlas". Y es ahí cuando ha lamentado: "Nos está fallando mucho el sentido común".

En cuanto los abusos en el cine, la actriz ha señalado: "Yo he oído cosas que pasaban cuando el cine del destape, que se se abusaba un poquito de las mujeres. También es verdad que antes las normalizábamos de alguna manera".

"Con el paso del tiempo es ahora cuando digo anda, pues aquel que intentaba todo el rato tocarme el culo... pero en aquel momento yo, que era una niña jovencita que empezaba en esto, pues decía anda, estate quieto, qué pesado eres. Y ya está".

"A mí me parece muy bien que se denuncie cualquier cosa que sea un abuso, que tú te sientas mal, que te haga pequeñito, que estés incómodo en tu trabajo, en tu vida. Da igual que seas actriz o lo que sea, hay que denunciar, hay que denunciar. Es como cuando te pegan la primera bofetada en el matrimonio. La primera y ya no hay más, esto hay que denunciarlo", ha subrayado.