Una española deja a todos descolocados con el justificante que piden los colegios de Finlandia para que los hijos puedan tomarse el puente de Mayo de vacaciones

La creadora de contenido @anna.matea, que publica contenido especialmente sobre Finlandia, de la que explica muchas de sus curiosidades, costumbres, choques culturales y otros aspectos, ha hablado sobre algo que le sorprendió mucho al principio del país.

Su relato ha caído directamente sobre los colegios y las ausencias de sus alumnos. "Sí que la justifican los padres cuando es ausencia por enfermedad o porque van al médico", ha matizado al principio del vídeo, que ha acumulado miles de visualizaciones.

Sin embargo, en casos como un viaje, la actuación es completamente diferente. "Por ejemplo, el viernes no hay puente, pero aquí no existan, es la maestra y el director del centro el que nos tiene que autorizar si el niño puede faltar o no a la clase", ha desvelado.

Por lo tanto, primero solicitan a la maestra de turno un papel para rellenar en el que deben indicar quién es el alumno, quiénes son los padres y el motivo de la ausencia. Más abajo aparece la casilla identificativa de la maestra de turno y el director del centro, que deben sellar ahí su firma en caso de aceptar la ausencia.

"Lo suelen autorizar, por ejemplo, si después de las vacaciones de Navidad nos queremos quedar una semana más en España, lo autorizan sin problema", ha explicado. También en caso de querer alargar un festivo un día más.

La "pega" sí que llega cuando el motivo no tiene una justificación real, siendo rechazada categóricamente por el centro.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.