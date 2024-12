Le escribe un albañil que estuvo en su casa hace meses y lo que le pide es de matrícula

En Navidad puede pasar -casi- cualquier cosa. Y si no que se lo digan al usuario de X @Elpablito78, quien ha contado en la red social que le escribió un albañil que estuvo trabajando en su casa hace meses: lo que le pide es de matrícula.

“Buenas tardes, espero no interrumpir nada con mi WhatsApp... Estaría solicitando una caja navideña ya que este año tuvo usted la fortuna de tener en su domicilio al número 1″, comienza el mensaje enviado por el albañil, que el usuario ha mostrado en la red social a través de una captura.

Y continúa: "Espero haya quedado conforme con mi inmejorable arte... No soy albañil... Soy un artista, sin dudas el as de la construcción". Pero en las redes sociales no solo ha triunfado la petición del trabajador, sino también la repuesta que le dio.

"¡Sos crack! Te separo unos vinitos en lugar de la caja navideña. Espero que estés bien, hermano", contestó sin dudar. Según se ve en la captura de la publicación, que alcanza ya más de 54.000 me gusta.

Andemás, el usuario escribió: "El albañil que estuvo en casa en mayo me mando un WatsApp para pedirme una caja navideña. Un artista de la cuchara, un hombre de bien...".