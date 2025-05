Se encuentra con la chica que le hizo bullying durante años y le suelta una frase para grabar a fuego

El bullying es una de las experiencias más duras por las que puede pasar un niño y, además, deja marcada a esa persona para siempre.

A veces, la vida pone en situaciones con las que se pueden cerrar mínimamente esas heridas. La usuaria de TikTok @sancedoo ha contado una de ellas al relatar que se ha encontrado ahora con una chica que le acosó durante años.

"Hoy me he encontrado con la chica que me hizo bullying durante seis años. Somos prácticamente vecinas y no me había cruzado con ella en 14 años y justo hoy la he visto", explica.

"He dudado, porque ella iba con una niña, pero me he acercado y le he dicho educadamente: 'Hola, no sé si es tu hija, pero espero que nunca se encuentre con alguien que le haga el mismo daño que me hiciste tú a mí'. Y me he ido", señala.

En las respuestas a los comentarios, esa misma usuaria explica la reacción que ha tenido la otra persona: "Ni la vi, me giré al instante y la escuché gritarme tonterías".

También ha explicado qué tonterías eran esas: "No ha dudado en volver a invalidarme y me ha gritado. '¿Perdona? ¿Con qué derecho te crees tú para hablar a mí así?".