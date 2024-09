Le gritan un comentario racista en pleno atasco y al ver que habla español, pasa lo esperado

El usuario de TikTok Ivan Zheng (@nottheivanzheng), ha publicado su primer vídeo, en el que cuenta cómo una pareja le ha gritado y gesticulado comentarios racistas en pleno atasco intentando salir del parking de un supermercado. Sin embargo, han vivido un auténtico 'tierra, trágame' y, avergonzados, le han pedido perdón.

"La gente solo es racista cuando ve que eres indefenso", ha afirmado al principio del vídeo, que ha acumulado miles de visualizaciones y 'me gusta' (y subiendo). Sus hermanas también iban montadas en el coche, el cual no podía mover debido al atasco, provocando una larga cadena de coches.

"Por el rabillo del ojo veo a un señor mirándonos el coche, señalando, gritando, llamándonos gilipollas...", ha relatado, señalando especialmente que le hacía un gesto en el que se estiraba los ojos de forma racista simulando que era asiático. "¡Que muevas el coche!", le gritó.

El usuario intentó tranquilizarla y hacerle entender que, como se podía comprobar, delante había tres coches que no le dejan pasar. Ha sido ahí cuando la señora, pareja del hombre del principio, se ha dado cuenta de que también hablaba castellano: "¡Ay, de verdad, perdona, yo creía que no me entendías y que no sabías hablar español!".

"¿Se está escuchando, señora? ¿Me está diciendo que si no hablase español perfecto, me habría tratado así?", ha razonado, poniéndose en la situación. "Esto no lo digo para hacerme la víctima, sino para poner contexto y para que sepáis el día a día que tiene que vivir la gente extranjera que viene a un país a contribuir", ha opinado.

"Mis padres trabajan muchísimos, yo también, he nacido aquí, soy español, que me traten de esta manera choca un poco", ha rematado bastante lamentado. El vídeo ha generado decenas de comentarios y el que más ha destacado ha sido el de @ssandzzd200: "¿De qué se sorprenden? Son españoles, muy chulos de lejos, pero de cerca...".

El comentario de @danielmargut no se queda atrás al opinar que duda que la señora "se haya arrepentido, se ha achantado porque hablas nativo español y creía que se podía meter contigo".