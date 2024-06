Le hackean el teléfono a su abuela y la conversación que mantienen por WhatsApp es lo nunca visto

Cada vez más personas se enfrentan a diario a numerosas estafas porque, en muchas ocasiones, se camuflan a la perfección y es muy fácil que la gente acabe cayendo en ellas.

Pero lo que ha vivido el usuario Yamil tras ver que habían hackeado el teléfono móvil de su abuela ha sido lo nunca visto en otras estafas que se han denunciado en redes sociales.

El presunto estafador le mandó un mensaje. "Estas. Escúchame necesito un favor. Si puedes, me salvas", aseguró al inicio de la conversación. Después de que el protagonista preguntara que "qué pasó abu", se destapó el tarro de las esencias.

"Tienes que hacer una transferencia por mí. A las 12 me depositan y te lo devuelvo sin falta. Me salvas", señaló. Algo a lo que el joven no dudó en contestar. "Si abu, pero ando con datos. O sea, tengo WhatsApp gratis. Mañana te ayudo que vuelvo a casa", respondió.

El protagonista aseguró que no tenía datos y la otra persona le dijo si no había alguien que le pudiese "dar wifi". "No, estoy en el medio de acantilados. No conozco a nadie", añadió.

Pero el desenlace ha sido tremendo. El joven le pidió que le cargara el saldo de los datos de internet del teléfono para poder hacer la transferencia, y tras recibir la carga, no dudó en reconocer que le había pillado. "Mi abuela no habla como un pibe (chaval) de mi edad. Nos vemos", sentenció.

La conversación se ha convertido en una de las más virales de la última semana, con más de 166.000 me gusta y casi siete millones de visionados: