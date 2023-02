Lo que le han cobrado a este usuario por un desayuno tiene indignado a medio Twitter

El usuario de Twitter @Hanky_solo ha publicado en la red el ticket de compra de lo que ha pagado por un "mini café" y un donut de azúcar, provocando, al instante, un aluvión de criticas contra el establecimiento.

Vale que la inflación y la situación económica han provocado que los precios de los productos, en general, se hayan disparado, pero no quita para que la mayoría de internautas haya lamentado este tipo de abuso.

Algunos han achacado la elevada cifra al tipo de lugar, ya que se trata de la cafetería de un hospital privado de Barcelona, concretamente el Quirónsalud. Sin embargo, el propio tuitero ha asegurado en un comentarios posterior que "las de los hospitales públicos no son mucho más baratas".

De hecho, es precio añadir que es la segunda vez que ocurre algo similar en menos de 24 horas y llega la queja en Twitter, aunque, esta vez, ha sido en una cafetería situada en Atocha (Madrid).

En este caso concreto, una de las quejas más recurrentes de los españoles, independientemente de la ciudad, es la de que en los centros de salud todo sea más caro. Por eso, la publicación ha recibido en pocas horas más de 1.000 'me gusta' y una multitud de comentarios denunciando la situación.

En este caso concreto, el usuario de Twitter ha mostrado el ticket de compra y una fotografía del donut junto al café que ha consumido para demostrar, además del elevado precio, el tamaño del desayuno en sí.

"Iba a pedir un bocadillo de jamón, pero me exigían un avalista", ha bromeado el tuitero, dando a entender que, si por estas dos cosas le han cobrado 4,55 euros, un plato más contundente hubiese incrementado mucho más la cuantía a abonar.

"Al loro con el mini café con leche, que la mitad era espuma. Me he bebido dos sorbos y el resto me lo he comido", ha añadido después.

Para ser más específicos, el ticket refleja que el café con leche tiene un coste de 2,40 euros y el donut de azúcar un precio de 2,15, lo que hace un total de 4,55. Ante esto, los comentarios al respecto no han dejado de crecer.