Le pide que le compre dinosaurios para la sopa y ojo a lo que le traen: las risas, aseguradas

Risas, risas y más risas. Todas ellas provocadas por una divertida confusión que ha tenido el compañero de piso de la usuaria de TikTok Candela García, conocida en esta red social como @candelagarciia26.

La historia del vídeo, que dura un total de 49 segundos, es que la protagonista le pide a su compañero que le comprara caldo de pollo y dinosaurios, refiriéndose a la pasta con forma de estas criaturas para echar a la sopa.

Sin embargo, su compañero de piso ha pensado que con dinosaurios se estaba refiriendo a las galletas y le ha comprado una caja de estas de la marca Hacendado. La confusión ha sido el motivo de las risas.

"Viene, me las enseña y yo pensaba que tendría antojo él... ya me he quedados sin cena", asegura García en el vídeo, que ya suma en cuestión de escasos días miles de reproducciones.