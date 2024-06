Le preguntan a Alba Carrillo si es "roja" y lo que dice ella está en boca de todos

La modelo Alba Carrillo está dando mucho de qué hablar con la respuesta que ha dado cuando, durante una entrevista, le han preguntado si "es roja".

Ha ocurrido durante una charla con el presentador Euprepio Padula en el podcast El Círculo Independiente, donde Carrillo ha asegurado que en su familia, "en general", "casi todos" sus tíos son militares.

"Y luego, la siguiente camada, hemos salido bastante rojillos", ha afirmado la modelo antes de que Padula le preguntase sorprendido: "¿Y tú eres roja?".

"Sí. Sí. Muy roja", ha subrayado ella antes de ser cuestionada por su opinión sobre "la política actual": "No hay gente que solucione nuestros problemas. Yo me pongo a ver y me parece terrible, solamente se echan mierda unos a otros. Quiero un partido en que a mí alguien me diga: esto es lo que vamos a hacer, te vamos a resolver esto".

"¿Y lo hay? ¿Hay algún partido o político que te seduzca?", le ha preguntado el presentador. " Pues no. Lo que pasa es que voto a lo menos malo. Lo que sí creo es que ni un paso atrás en el tema de los derechos, la ultraderecha me asusta muchísimo, no me gustan los toros, soy animalista, quiero que se respete a los animales, cada vez que puedo lo digo", ha respondido Carrillo.

Además, ha hecho un llamamiento para "leer y estudiar" antes de lanzar un dardo contra Bertín Osborne y María Pombo: "He visto influencers, no todos, que hacen apología... Hace no mucho vi una entrevista de estas de En tu casa o en la mía, de este señor que también me parece caduco total, que es todo lo que no debe representar un hombre, y entrevistó a una influencers que hacía apología de la sandez. Nuestro mensaje es que, seas del partido que seas, hay que hacer cosas con argumentos".