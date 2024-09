Le preguntan en una entrevista de trabajo qué puede aportar y el resto no: lo que dice es de leyenda

Las entrevistas de trabajo son una prueba clave en los procesos de selección de personal de las empresas: las respuestas que dan los candidatos sirven a los reclutadores para intuir si son o no los adecuados para el puesto.

Por eso, quienes aspiran a entrar en una compañía suelen caer presas de los nervios en esta fase. Algunos optan por preparárselo a conciencia y otros, además, apuestan por la espontaneidad y la frescura. Y, a veces, eso da buenos resultados.

Como ejemplo, el que ha dado la usuaria de X @maternityvibes, que ha publicado en esa red social la ingeniosa réplica que dio su marido durante una de estas entrevistas de trabajo. Y, en su caso, tuvo un final muy feliz.

"Tú te crees que mi marido, ha hecho una entrevista de trabajo que mejoraría nuestra vida muuuchísimo, y le han preguntado: '¿Qué puedes aportar tu que no puedan los otros candidatos?' Y ha respondido: 'No lo sé, no los conozco'. Y tan pancho 😅😂".

El mensaje se ha convertido en un fenómeno viral, hasta el punto de superar los 32.000 'me gusta', así que la usuaria ha hecho una actualización del caso para informar de que le han dado el trabajo.

Entre las respuestas destaca un usuario que señala: "Si lo piensas, es la respuesta más lógica que existe a esa pregunta. Podemos saber qué podemos aportar nosotros, pero no sabemos si los otros candidatos también".