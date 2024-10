Le preguntan a Guillermo Toledo si desde ahora se va a "morder la lengua" y suelta esta sentencia

El actor Guillermo Toledo, que estos días presenta La última noche en Tremor, ha sido meridianamente claro cuando le han preguntado si a partir de ahora se va a "morder la lengua" para que no le perjudique en su trabajo.

En una entrevista en la Cadena Ser, Toledo ha admitido que dar sus opiniones sobre política y otros temas de actualidad le ha pasado una factura muy dura.

"Pasé de 25 o 30 ofertas al año a cero. Con el tiempo me he dado cuenta de que es mucho más difícil atacar a todo un colectivo como el cine que volcar toda la rabia en un sujeto, que en esta ocasión me tocó a mí. Conmigo fue especialmente sangrante. Me tuve que ir a trabajar fuera y entonces entré en depresión. Me jode decirlo porque es darle a estos una victoria que no merecen", ha asegurado.

Mara Torres le ha preguntado a raíz de eso: "¿Tú te vas a morder la lengua a partir de ahora? ¿Te vas a callar delante de escenarios que consideras que no son escenarios donde tú consideras que no debes dar tu opinión?"

"No", ha avisado antes de continuar: "Es que no lo puedo evitar. Para mí es muchísimo más importante. Si yo tengo que perder un trabajo por defender el derecho del pueblo Palestino a existir y a que no los masacren, lo siento, perderé un trabajo, dos y ocho".

"Mi trabajo es importante y me hace feliz y me encanta y es mi oficio y lo amo. Pero yo amo a la humanidad muy por encima de cualquier película, de cualquier trabajo, de cualquier lo que sea. No puedo. Es que no puedo evitar ver cómo la UE y España a la cabeza tienen unas organizaciones como Frontex que están provocando decenas de miles de seres humanos, bebés incluidos, se ahoguen en el mar", ha criticado.

"Y entonces si ese tema sale y alguien me pregunta lo siento. Sé que las productoras y tal todavía deben tener un poquito por qué digo la promoción. Estoy procurando no hacer daño a la gente con la que trabajo, en el sentido de que soy consciente de que si estoy estrenando una película y digo algo que pueda molestar o demasiado radical... he aprendido que eso hace daño a terceras personas, que verán cómo se va hablar sólo de lo que yo he dicho en la entrevista. Y eso ha perjudicado a la gente", ha reconocido.