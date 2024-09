Le preguntan qué hace en España si "tan orgulloso está de su país" y responde con una educación abrumadora

El usuario chino Ivan Zheng ("Fu para los amigos") ha compartido su respuesta a un usuario de TikTok que le decía que si tan orgulloso estaba de su país y que si no le gustaba España, que por qué no volvía allí en lugar de quedarse en España y este le ha respondido de forma educada, pero demoledora.

"Es un comentario que recibo muy a menudo, para empezar, no quiero atacar a la persona que ha hecho este comentario", ha aclarado al principio del vídeo (@nottheivanzheng), por el que ha recibido más de 62.000 visualizaciones y casi 6.000 'me gusta (y subiendo).

Él ha dejado clara que ama el país y a los españoles. De hecho, él ha nacido y crecido en España, pero le ha parecido un tema interesante a debatir, pues ha recordado que un compañero de clase se reía de él por ser chino. "Cuando me intentaba defender siempre decían que si no te gustaba que te traten así vete a tu país", ha explicado.

"Yo me considero español y muchas de las costumbres culturales las he adaptado a mi personalidad", ha aclarado de nuevo. Ha comparado lo que le han dicho tantas veces como cuando unos padres mandan a su hijo a un campamento y dice que no le gustan las lentejas y le responden que se vaya a su casa.

"El niño queda indefenso, ya que no tiene las capacidades de volver a su propia casa y el problema simplemente era que no le gustaban las lentejas", ha relatado. Según ha contado, él sí ha tenido la suerte de tener la capacidad de volver a su casa. España es un país muy bonito, con una cultura preciosa, pero como en todos los sitios, tienes detalles a mejorar", ha rematado.