Le quiere hacer una carta astral a su padre, él llama a su abuela y el resultado es glorioso

La tiktoker @grtamara compartió en agosto un glorioso momento con su padre, al que le quiso hacer una carta astral. Para ello necesitaba saber a qué edad nació, ¿y quién tenía esa información? su madre, es decir, la abuela de @grtamara.

"Me tienes que decir ahora mismo a qué hora nací. Mamá me están haciendo una carta astral, es importantísimo", le dice a su madre mientras su hija escucha y graba. Ella le dice que nacería "sobre las 22 o 22:30".

"Es que no me acuerdo", le explica la madre después de liarse con las horas un par de veces. "No me digas horas así por decirme", le responde él.

Después de hacer un repaso de la partida de nacimiento han llegado a una conclusión clara: nació sobre las 22:00 del 8 de noviembre de 1966.