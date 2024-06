Le quieren poner este nombre a su hija y el registrador reacciona de una forma que ven miles de personas

El tiktoker @elregistradorviral, un conocido creador de contenido en Venezuela, ha contado en la red social china lo que le ha ocurrido en el registro con una pareja que quería ponerle a su hija de nombre Puty.

"Llega una madre y me dice que su hija se va a llamar Puty. Así como está escrito. Dije no, no, cómo le va a poner Puty a su hija, ¿cómo le va a poner Puty a su hija? Imagínese esa niña cuando crezca", ha dicho el funcionario.

La madre se ha querido explicar diciendo que es un nombre ruso —no se sabe si lo confundió con Putin—. El registrador lo buscó pero no había constancia de que existiese tal nombre.

Al final, la progenitora confesó que ese nombre era la combinación de las dos primeras letras de su nombre y de las del padre de la criatura: "Por eso la niña iba a pagar los platos rotos de llamarse Puty".