Lidl anuncia el lanzamiento de un nuevo producto el 2 de diciembre: Karlos Arguiñano tiene que ver

La cadena de supermercados Lidl ha anunciado el lanzamiento el próximo 2 de diciembre de unos packs de cinco panecillos solidarios en colaboración con Karlos Arguiñano y con su hijo, el también cocinero Joseba Arguiñano.

"Los panecillos 100% solidarios de Lidl estarán disponibles a partir del próximo 2 de diciembre en las más de 680 tiendas de Lidl en España por un precio de 0,99€. El precio íntegro de los panecillos se destinará a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) con el objetivo de contribuir a paliar la pobreza alimentaria", dice Lidl en un comunicado.

En esa misma nota se recogen las palabras de Karlos Arguiñano, quien asegura que "es todo un orgullo formar parte de esta iniciativa solidaria para que estas Navidades no le falte a nadie el pan en la mesa".

"Todo lo recaudado con la venta de estos panecillos solidarios se donará a los bancos de alimentos, así aseguraremos entre todos que la magia de la Navidad llegue a todas las casas", celebra el chef.

"Como cocinero y repostero, estoy orgulloso de poder decir que este pan no solo es solidario, sino que también está buenísimo. No se me ocurre un producto mejor para acompañar las comidas navideñas de este año", ha asegurado por su parte Joseba Arguiñano.