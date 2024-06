Llega a España, no se empadrona en un año y lo que le pasa es para tenerlo en cuenta

La creadora de contenido y niñera Dirsi Pixy ha comentado una serie de cosas que hay que tener en cuenta cuando llegó a España a vivir ya que, "por ignorante", ella no las tuvo en cuenta y lo ha acabado pagando.

"No le di la importancia al empadronamiento, lo hice un año y medio después de llegar a España, provocándome muchos problemas a la hora de hacer mis papeles", ha expresado al principio del vídeo, que cuenta con 51.700 visualizaciones y casi 2.000 'me gusta' en 24 horas.

Al no estar empadronada, ha tenido dificultades para demostrar que ha estado un año y medio viviendo en el país. Y por ende, lo segundo de lo que ha advertido es de que no ha ido nunca a un centro de salud u hospital: "Pensaba que aquí la gente no podía ir al hospital cuando no tenía papeles".

Ha contado el ejemplo de que una vez se puso enferma durante más de una semana y un compañero tuvo que contarle cómo funcionaba el sistema sanitario en España. Otra cosa que le sorprendió es que debía pagar un "alquiler" por la habitación de la casa en la que trabajaba.

"Pasé por la vergüenza de que mis jefes me enseñaran absolutamente todo el manejo del lavavajillas, las lavadoras, termomix... En mi país no existe la lavadora", ha dicho en última instancia.