Llega a Madrid, desayuna en el centro y estalla con el precio: "Ni dos horas llevo y ya estoy indignado"

El popular creador de contenido Carlos Cruz (@carloscruzrzz) ha arrasado en interacciones después de haber contado, con la indignación por delante, su opinión tras llegar a Madrid, desayunar y pedir la cuenta.

"No llevo en Madrid ni dos horas y te lo juro que ya estoy indignado, casi me da un 'parraque' con lo que me acaba de pasar", ha advertido al principio del vídeo, que ha acumulado más de 127.000 visualizaciones y 4.000 'me gusta' en menos de 24 horas (y subiendo como la espuma).

Su declaración ha llegado en base al coste que le ha supuesto desayunar en Madrid, haciendo una pregunta a sus compatriotas andaluces: "Andaluces del mundo. ¿Cuánto cuesta un desayuno? Yo suelo tomar un zumo de naranja con una tostada con aceite, tomate y jamón".

"Yo que sé, ¿tres euros y pico? ¿Cuatro euros? Pues llego a Madrid, voy a desayunar, me pido una tostada con aceite y tomate que ni siquiera jamón ha llevado y un café... Voy a pagar y me dice que seis con sesenta", ha relatado el joven. Su reacción, según él, ha sido de incredulidad total: "Pero solo es un desayuno".

"Sí, sí, 6,60 euros", le repitió el camarero de turno, que poca culpa tenía. "¡La tostada no llevaba ni jamón! Y no voy a hablar de las dimensiones de la tostada porque ya me voy a poner a darle cabezazos a la pared....", ha expresado después.

"Me acaban de cobrar siete pavos por un trozo de pan, un tomate que encima venía con un botecito pequeño, que no es ni que estuviera rayado en el momento, un sobrecito de aceite con un café... ¡Siete pavos! A los de los desayunos se les va la pinza", ha rematado. Ha generado más de 800 comentarios y muchos le han recomendado no desayunar por el centro de Madrid, que siempre es más caro y que, por supuesto, hay locales donde se puede desayunar por un mucho mejor precio, como pasa en la mayoría de zonas de España.