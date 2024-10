Llega a Nueva York y se le conecta el WiFi que en España para cualquier universitario es un milagro

La creadora de contenido Lucía Pallardo ha viajado hasta Nueva York (Estados Unidos). Mientras grababa con su teléfono móvil, se paró a disfrutar de las vistas desde la calle al famoso Empire State, un edificio que siempre impresiona y sorprende.

Pero lo que verdaderamente le sorprendió a Lucia (@luciapallardo), fue que le empezaron a llegar las notificaciones del móvil. Algo extraño porque en ese momento no tenía Internet, ya que no había adquirido ninguna tarjeta SIM que le permitiera acceder a Internet fuera de la Unión Europea.

De repente, vio que estaba conectada a una red Wifi que cualquier universitario en España seguro que conoce: Eduroam. El significado del término de forma literal es "roaming educacional", un servicio de Internet al que tiene acceso las comunidades universitarias y científicas.

En España es muy popular y hay un hecho oral entre todos los universitarios por las quejas que hay por no funcionar muchas veces de forma correctamente. De hecho, muchos han afirmado en comentarios que jamás pudieron conectarse debidamente a esa red WiFi.

A Lucía le ha sorprendido de sobremanera que se pueda conectar en otras partes del mundo, pues no conocía aún que ese servicio está disponible en muchas partes del mundo. "Se me conecta en todos lados menos en la uni", ha ironizado el usuario Diego Sánchez, siendo una de las respuestas más cotizadas del vídeo, con más de 8.000 'me gusta'.