Lleva desde 2016 saliendo en 'Equipo de investigación': ahora cuenta "lo que de verdad ocurrió"

La creadora de contenido, ilustradora y escritora p8ladas ha compartido en TikTok lo que le sucede un par de veces al año después de haber salido en Equipo de investigación en el año 2016.

Ha explicado que sus seguidores le han escrito para decirle que ha salido en la tele porque volvieron a poner un capítulo del programa de Gloria Serra en laSexta en el que ella sale corriendo por el parque de El Retiro, en Madrid.

"Me gustaría contaros lo que de verdad ocurrió y hay detrás de ese episodio. Era un viernes de primavera, lo acababa de dejar con mi ex y me pareció una buena idea salir a correr porque nadie sabe si estás llorando cuando estás empapada en sudor", ha contado primero.

Pero lo que ella no esperaba era toparse con un periodista con un micro, éste le pregunta si lo está "retransmitiendo a través de internet" y ella dice que sí. Aunque ahora aclara: "Nunca en mi vida he retransmitido en directo mis carreras pero me puse nerviosa y me puse a decir un montón de cosas que no eran verdad".

Además de los nervios ha señalado que una paloma le defecó en la cabeza, por eso estaba como tocándose la cara: "El vídeo en sí es un cuadro. Este episodio lo echan dos veces al año desde que se emitió en 2016 lo que quiere decir que me habéis visto dar unas 20 vueltas por ese Retiro".