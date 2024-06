Lleva el coche a lavar, vuelve a casa cinco minutos y el desenlace le puede pasar a cualquiera

El usuario de Twitter @Wait_Man ha contado una anécdota de lo más compartida sobre un día que llevó el coche a lavar y, al haber una pequeña demora, volvió a su casa durante cinco minutos.

"Ayer al mediodía llevé el coche a lavar y como había demora me volví cinco minutos a casa. Esta mañana estaba en la cama mirando Instagram y vi la historia de uno que estaba lavando su coche", ha relatado el usuario en un tuit publicado en la red social X, antes conocido como Twitter.

Fue entonces cuando se dio cuenta de lo que acababa de pasar. "Grité: ¡EL COCHE!", ha revelado. Al volver a casa, se le olvidó completamente que había dejado el coche. La historia ha alcanzado los tres millones de reproducciones y más de 68.000 'me gusta' en apenas 24 horas.

El desenlace no fue trágico. Ha explicado que se levantó y fue corriendo al establecimiento, que estaba cerca de casa. "No me dijeron nada, fui con cara de póker, pagué y listo. Habían estacionado el coche en la calle y quedó allí", ha explicado. Según ha contado, lo han lavado muy mal, "pero no estaba como para quejarme".