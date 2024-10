Lleva a su hija enferma a la pediatra y lo que le dice la médica provoca la ira colectiva

La respuesta que una pediatra ha dado a una madre después de que ésta llevase a su hija al médico porque estaba enferma está provocando una enorme oleada de indignación, con decenas de personas recomendándole que cambie de personal sanitario.

En una publicación en la red social Threads, el usuario @quierete_decorart empieza lamentando que la sanitaria le ha hecho "sentir muy mala madre".

Todo ello después de que su hija esté "cogiendo todos los virus habidos y por haber en la escuela": "Y ha dicho comentarios como 'que es muy pequeña para ir (11 meses)', que lo de inmunizarse es mentira, que ella llevó a su mayor a los tres años porque pagaba a alguien...".

"¿Y que le hago mi siela? Vivimos en una ciudad sin familia ni amigos, tengo que trabajar en mi pequeño negocio, cocinar, llevar la casa", se justifica la usuaria.

"Me pregunto, ¿cómo hago todo eso a la vez que se pretende una educación estando 100% presente, sin pantallas, con juego y movimiento libre, sin hamacas, dedicación plena? Es que considero que es imposible vamos...", reflexiona.

El relato ha provocado multitud de reacciones de apoyo. Por ejemplo, una usuaria dice: "Si en tu caso necesitas que la nena vaya al cole, no es malo. Los virus los va a coger ahora y más mayor, da igual. Lo de inmunizarse es verdad. Te recomiendo que cambies de pediatra porque no sabe ni ser persona".

Otro señala: "Cambia de pediatra. Ella está para cuidar la salud de tu bebé, no para meterse en tu forma de maternar. Yo pasé por varias hasta que encontré a la ideal, jamás voy a permitir que opinen y me digan que hacer sin que yo pregunte, menos si no corresponde al tema de su salud".

Y otro: "Cambia de pediatra, la próxima vez le dice: 'Me disculpa Dra pero ella debe ir a guardería porque tengo que trabajar y yo vine aquí a buscar soluciones, diagnostico y cura, si solo me va a dar retahíla y comentarios molestos me avisa para pedir cambio de pediatra. Yo hago mi trabajo usted haga el suyo".