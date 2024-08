Lleva medio año en Marruecos y hay algo que le llama mucho la atención: "Me fascina y es gratuito"

El usuario de Tiktok @medinhouse, un español que se mudó hace seis meses a Marruecos, ha dejado una reflexión de algo que se ha dado cuenta que lo hace mucho la población del país norteafricano.

"Me vine a Marruecos hace seis meses y me está regalando la oportunidad de descubrir una cultura que es la leche. Y es algo que me fascina y que es algo gratuito y que podemos hacer en el día a día y que mejora a todos nosotros", asegura.

La creadora de contenido, además, indica que es algo "muy sencillo y que la gente lo hace vayas donde vayas". "Todo el mundo lo que hace es sonreír, puedo parecer absurdo pero el flow que tiene aquí la gente con las sonrisas es una cosa épica", añade este usuario en un vídeo de menos de un minuto.

Finalmente acaba dejando una reflexión que está siendo muy aplaudida: "Si llevas esta sonrisa todo el día es imposible que no te pasen cosas buenas".