Lo que ha dicho Jordi Évole al recoger su Premio Ondas resuena hoy por todas partes 

Las palabras que Jordi Évole ha pronunciado al recoger su Premio Ondas al Mejor Programa de Actualidad se están compartiendo de forma masiva, hasta el punto de ser lo más comentado de este viernes.

"Este programa lo hicimos coincidiendo con el 20 aniversario del 11M. Y yo creo que 20 años después podemos felicitarnos porque estamos mejor", ha empezado diciendo el periodista en evidente tono irónico.

"20 años después hemos visto estas últimas semanas que ya no hay mentiras en los medios, ya no hay bulos, el periodismo pasa por un momento excelente, nuestra profesión es de las más valoradas por los ciudadanos, esta influencer, luego está el árbitro del VAR y luego ya venimos nosotros", ha ironizado.

"Me parece a mí que últimamente a los periodistas no se nos ve en ninguna trinchera política. Tú ves a un periodista y dices: yo no sé lo que piensa, no sé a quién vota, la verdad es que creo que lo estamos haciendo bien porque no se nos nota mucho", ha proseguido.

Entonces ha llegado el momento culmen: "Entones, nada, quería acabar con un mensaje conciliador: que no nos vuelvan a engañar. Mazón dimisión".